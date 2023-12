Якутская The Day Before вошла в топ-3 худших игр Steam

7 декабря после многочисленных переносов шутер The Day Before от якутской студии Fntastic добрался до раннего доступа Steam . Критики и рядовые геймеры встретили тайтл ужасно — игра имеет только 15% положительных отзывов на основе почти 11 тыс. рецензий.

В Steam у шутера «крайне отрицательные» оценки. The Day Before понадобилось около суток, чтобы войти в топ-3 худших игр цифрового магазина. Ещё печальнее дела обстоят только у Overwatch 2 и War of the Three Kingdoms.