В какие игры поиграть на Android и iOS, новинки декабря

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

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Death’s Door

На мобильных платформах вышел мультяшный экшен Death’s Door о маленьком помощнике Смерти. Игроку предстоит отправиться на поиски украденной души по мистическим мирам, оторвавшись от привычной рутины загробной канцелярии.

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Shapez

Нишевый, но популярный в узких кругах паззл Shapez также вышел на iOS и Android. По сути, игра представляет собой головоломку на логистику, где игроку нужно выстраивать фабрику по сборке геометрических фигур из разных элементов. Чем сложнее фигура, тем больше элементов она потребует: постепенно фабрика становится все более запутанной. Первые 7 уровней Shapez можно попробовать бесплатно.

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Goat Simulator 3

Хаотичные разрушения — синоним игр-песочниц, и в Goat Simulator 3 игрок может учинять именно этот беспредел. Сложно не устраивать хаос, когда игра предлагает примерить на себя роль совершенно безумного козла, который может летать на джетпаке и бодать все, что не прибито к полу гвоздями. Мобильная версия Goat Simulator 3 также имеет локальный кооператив на двух игроков.

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Disney Dreamlight Valley

На iOS состоялся релиз Disney Dreamlight Valley — долгожданного симулятора жизни, где игрок может подружиться с персонажами знаковых мультфильмов Disney и Pixar. С запуском в Apple Arcade в игре также появился Джек Скеллингтон из «Кошмара перед рождеством» и платное дополнение A Rift in Time — его героями выступают робот ВАЛЛ-И и герои мультика «Рапунцель».

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Puzzle & Dragons Story

Последний релиз в Apple Arcade – спин-офф популярной японской серии Puzzle & Dragons в жанре три-в-ряд. Игра сочетает элементы RPG, головоломки и коллекционирования питомцев с самостоятельным сюжетом, который проведет игрока по множеству подземелий.