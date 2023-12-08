Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, декабрь 2023

Отгремела The Game Awards 2023 — последнее крупное игровое мероприятие этого года. Часть анонсированных игр выйдет сравнительно скоро, тогда как другие придется ждать аж до 2025. А мы, как обычно, подготовили нашу традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store бесплатно раздают GigaBash: многопользовательский экшен, где игроки могут примерить на себя роль гигантских монстров-кайдзю и разобраться, кто в городе хозяин. Забрать игру можно до 13 декабря.

EGS

Помимо этого, в Epic Games Store стала бесплатной Predecessor: перезапущенная версия одного из прошлых проектов Epic Games под названием Vanguard. Она сочетает элементы шутеров от третьего лица и MOBA — игроки сражаются за превосходство на карте, управляя уникальными героями. Predecessor также доступна до 13 декабря.

EGS

Pestilence — стелс-экшен от первого лица, рассказывающий о мифическом Повелителе болезней, который был предан богом и жаждет отомстить обидчикам. По меркам студенческого проекта игра выглядит неожиданно хорошо: как в плане графики, так и в плане механик.

Steam

Название игры говорит само за себя. Разработчики хардкорного экшена Furi выпустили бесплатный демейк проекта, где игрок может сразиться с первым боссом оригинальной игры. И не думаете, что в двух измерениях битва вдруг окажется проще: механики Furi хорошо работают и в миниатюрном варианте.

Steam

Игра для тех, кто всегда хотел открыть собственную таверну для бородатых, коренастых дворфов. В Bronzebeard’s Tavern вам предстоит хлопотать на кухне, разливать пиво в огромные кружки, мыть горы посуды и всегда быть готовым к барным потасовкам. А то какие это посиделки за кружкой эля, если никто не ушел домой со сломанным носом.