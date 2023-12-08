Сервера The Walking Dead: Betrayal закроют спустя 3 месяца после релиза

Студия Other Ocean Interactive сообщила, что уже 15 декабря сервера The Walking Dead: Betrayal закроют, а 11 декабря игру уберут из магазина Steam. Мультиплеерный экшен, где игроки могли стать предателями и натравливать зомби на выживших, вышел в раннем доступе в сентябре.

С того момента игра получила «смешанные» пользовательские обзоры. В качестве основных проблем называют технические ошибки и нестабильное соединение — урон по противникам не регистрируется, а общий вид экшена оказался «сырым». При этом пиковый онлайн составил лишь 935 человек за всё время и 10 человек за неделю, а не помогла популярности даже акция с бесплатными выходными.