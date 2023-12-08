Фильм о Хидео Кодзиме выйдет весной 2024 года

Disney выпустила постер фильма «Соединяя миры» о Хидео Кодзиме. Благодаря промоматериалу стало известно, что проект хотят запустить в сервисе Disney+ уже следующей весной. До этого был известен лишь планируемый год выпуска.

На свежем постере можно увидеть арт с Кодзимой и Death Stranding — одной из самых известных игр геймдизайнера.

Disney

Фильм «Соединяя миры» расскажет о жизни и творческом пути культового геймдизайнера Хидео Кодзимы, а также о том, как он в 2015 году, после ухода из Konami, организовал свою студию — Kojima Productions.