В Suicide Squad: Kill the Justice League можно будет играть без интернета

Разработчики Suicide Squad: Kill the Justice League подтвердили, что добавят офлайн-режим в игру после релиза. Рассказали они об этом в своём Discord-канале.

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Офлайн-режим добавят в обновлении после выхода тайтла. Играть в одиночный режим после апдейта можно будет без подключения к интернету. На релизе такой возможности не будет — интернет-подключение всё равно потребуется.

На The Game Awards 2023 показали трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League, в котором можно увидеть, как члены Отряда самоубийц сражаются с Бэтменом и, кажется, немного проигрывают.