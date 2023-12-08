Главу Larian прервали во время речи о лучшей игре года на The Game Awards

Во время церемонии награждения The Game Awards за лучшую игру года Свена Винке попросили закончить свою речь. Организаторы мероприятия не давали много времени на слова благодарности разработчикам.

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Речь Винке после награждения длилась всего минуту. Организаторы попросили его заканчивать, выведя на экран надписи с просьбой. Именно в этот момент Свен Винке говорил про Джима Саутворта, который был главой отдела кинематографической анимации Larian. Саутворт умер в ноябре 2023 года.