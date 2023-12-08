Авторы Dishonored сделают игру про Блейда

На церемонии The Game Awards 2023 студия Arkane Lyon анонсировала свою новую игру — Blade. Проект расскажет о знаменитом убийце вампиров из вселенной Marvel. У проекта пока нет даты релиза.

События Blade развернутся в наше время в Париже. Это будет экшен от третьего лица, за разработку которого отвечают авторы франшизы Dishonored. Других подробностей об игре пока нет.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.