Актер Мэттью Макконахи представил Exodus — экшен от авторов Mass Effect

На церемонии The Game Awards 2023 появился актёр Мэттью Макконахи, он представил свою первую видеоигру — Exodus. Это экшен от третьего лица в стиле Mass Effect и «Интерстеллара». Игра выйдет только на ПК, PS5 и Xbox Series, точную дату выхода авторы назовут позже.

Exodus — это проект сценариста первых двух Mass Effect Дрю Карпишина, а за разработку отвечают выходцы из студии BioWare. Судя по всему, в игре будет большая ставка на кинематографичные ролики и научно-фантастический сюжет.

Видео доступно на YouTube-канале thegameawardsПрава на видео принадлежат Archetype Entertainment.