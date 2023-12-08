Газета «Коммерсантъ» сообщила, что в Госдуму внесли законопроекты о запрете треш-стримов, на которых демонстрируется жестокость. Нарушителям постановления грозит штраф до 700 тыс. руб. Соцсети обязаны будут вести мониторинг и выявлять такие материалы.

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Согласно документу, запрещены будут «распространение фото- и видеоматериалов с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью», и их последствий, а также призывы к совершению подобных деяний. Всё это будет основанием для включения в единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России.