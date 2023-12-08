Анонсирована Light No Fire от авторов No Man's Sky

На церемонии The Game Awards 2023 студия Hello Games анонсировала Light No Fire — выживач в процедурно-генерируемом мире с элементами экшена. У проекта пока нет точной даты выхода, однако игра разрабатывается для современных платформ — ПК, PS5 и Xbox Series.

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События Light No Fire развернутся в фэнтезийном мире, в котором игрокам нужно будет выживать, сражаться, строить как в одиночку, так и в мультиплеере. За разработку отвечают авторы No Man's Sky.

Видео доступно на YouTube-канале HelloGamesTube. Права на видео принадлежат Hello Games.