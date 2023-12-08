Для God of War: Ragnarok анонсировали бесплатное дополнение

«Отправьтесь вместе с Кратосом в Вальгаллу в глубоко личное и задумчивое путешествие к будущему, которое он никогда не считал возможным. Справьтесь с испытаниями разума и тела в захватывающем приключении, в котором любимые бои из God of War Ragnarök сочетаются с совершенно новыми элементами, вдохновленными жанром «рогалик».