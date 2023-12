Анонсирован ремейк Brothers: A Tale of Two Sons

На прешоу церемонии The Game Awards 2023 представили Brothers: A Tale of Two Sons Remake — ремейк знаменитой игры Юсефа Фареса, создателя It Takes Two. Проект поступит в продажу уже 28 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series — в нём улучшат графику и дополнят сюжет новыми сценами и испытаниями.