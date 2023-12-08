Якутская The Day Before стартовала с 13% положительных отзывов в Steam

Игра работает в 70 FPS с просадками до 20 на RTX 3080 Ti в Full HD, с графикой как на мобилке, звук в игре отвратителен, стрелять могут перед тобой, звук будет из за спины. Невнятнейший TTK [время на убийство] у зомби и игроков, либо регистрация попаданий. А, и конечно же, отвратительные сервера.