Counter-Strike 2 получила большое обновление

Обновление карт и исправление багов — Counter-Strike 2 получила новый апдейт
Соревновательный шутер Counter-Strike 2 получил очередной патч. В этот раз авторы тайтла из Valve исправили множество багов, обновили карты и оптимизировали анимации. Размер обновления составил 1,4 ГБ.
Подробности нового патча
- Обновлены файлы локализации
- Добавлена направленная анимация прыжка
- Исправлен баг, из-за которого стартовые пистолеты не отображались во вкладке «Пистолеты» в «Снаряжении»
- Исправлены баги с воспроизведением демо-записей
- Оптимизирована системы анимаций
- Переключение оружия после отпускания кнопки огня больше не отменяет бросок гранаты
- Тень игрока теперь работает корректно
- Исправлена ошибка, из-за которой глушители не отображались на оружии игрока
- Обновлены карты Mirage, Anubis, Vertigo, Nuke, Inferno и Dust II.
С полным списком изменений можно ознакомится по ссылке.
Ранее стало известно, что средний онлайн Counter-Strike 2 в ноябре резко снизился. Это худший показатель с декабря 2022 года, когда в шутере одновременно находились в среднем до 630 тыс. игроков.
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