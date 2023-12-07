Counter-Strike 2 получила большое обновление

Соревновательный шутер Counter-Strike 2 получил очередной патч. В этот раз авторы тайтла из Valve исправили множество багов, обновили карты и оптимизировали анимации. Размер обновления составил 1,4 ГБ.

С полным списком изменений можно ознакомится по ссылке .

Ранее стало известно, что средний онлайн Counter-Strike 2 в ноябре резко снизился. Это худший показатель с декабря 2022 года, когда в шутере одновременно находились в среднем до 630 тыс. игроков.