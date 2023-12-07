В Fortnite добавят Черепашек-ниндзя и персонажей Dragon Ball Z

Датамайнер под ником iFireMonkey раскопал данные обновления грядущей пятой главы Fortnite, сообщив о появлении новых персонажей и контента.

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Так, в игру добавят команду из Черепашек-ниндзя и репортёра Эйприл ОʼНил — слухи о включении героев франшизы в Fortnite ходили уже какое-то время. Подозрения усилились после того, когда те же датамайнеры нашли в файлах секцию, оформленную под жилище Черепашек.

При этом у каждого из героев есть тематические аксессуары вроде камеры Эйприл — и присутствуют разные скины.

Кроме того, в обновлении добавят пару персонажей аниме Dragon Ball Z, а ещё появятся облики в честь Рождества и другие новинки.

Пятая глава стартовала в Fortnite ещё 3 декабря, которая включает новую схватку, оружие, улучшения движения и не только. В игру ещё добавили Солида Снейка из Metal Gear Solid и Питера Гриффина.