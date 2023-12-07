Сделку Microsoft и Activision Blizzard снова захотела заблокировать ФТК США

Сделка Microsoft и Activision Blizzard была успешно завершена ещё в октябре. Однако её ярым противником до сих пор остаётся Федеральная торговая комиссия США (ФТК). Она вновь призвала заблокировать слияние.

© Скриншот

Сообщается, что юристы ФТК выступили перед коллегией из трёх судей Апелляционного суда. Как считают представители торговой комиссии, акцент на прежних заседаниях должен был ставиться на том, как Microsoft сможет удерживать игры на своих платформах. При этом основное внимание в суде обращали на то, что сделка могла представлять угрозу конкуренции.

В качестве примера ФТК привела слияние Microsoft и Zenimax в 2020 году. Некоторые из игр, в том числе Starfield, вышли исключительно на PC и консолях Xbox. Юрист считает, что такое положение дел может быть выгодным для узкой прослойки потребителей, но негативно сказывается на конкуренции в целом.