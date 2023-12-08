Baldur's Gate 3 стала игрой года на The Game Awards 2023

Церемония The Game Awards 2023 завершилась на высокой ноте — авторы выставки назвали игру года. Победителем стала Baldur's Gate 3 от бельгийской студии Larian, которая также стала одним из самых высокооценённых проектов уходящего года.

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Глава разработки Свен Винке вышел в привычной для себя настоящей броне и поблагодарил всех причастных к разработке игры коллег и фанатов, которые поддержали его и всю команду на протяжении последних лет.