Джефф Кили рассказал о своих «странных» ощущениях перед The Game Awards 2023

Организатор и ведущий The Game Awards 2023 Джефф Кили поделился эмоциями относительно грядущей церемонии, которая стартует уже ранним утром 8 декабря.

© The Game Awards 2023

В последний день перед TGA у него каждый раз возникает «странное» ощущение, поскольку аудитория совсем скоро увидит шоу, которое его команда создавала почти целый год. И зрители оценят труд множества разных разработчиков.

Кили добавил, что некоторые из этих авторов чувствуют себя неуверенно и волнительно. Но сам ведущий надеется, что игрокам понравится итоговый результат.

Вы откроете удивительные новые миры. Анонсы по крупнейшим франшизам и от важнейших лиц индустрии. Но ещё здесь будут игры начинающих авторов, небольших инди-студий без сделок, как и свежие голоса, чья работа достойна внимания.

Кили рассчитывает, что игроки вдохновятся увиденным шоу и почувствуют гордость за индустрию. Ведущий уверен, что результат не может быть идеальным, но его команда всё равно благодарна авторам, которые доверились им со своими новинками.

Напоследок Кили добавил, что создатели каждый раз стараются сделать выставку лучше — и он очень хочет услышать мнение фанатов о The Game Awards 2023 после мероприятия.