Epic Games представила очаровательный трейлер LEGO Fortnite
Epic Games опубликовала очаровательный кинематографический трейлер LEGO Fortnite. Это, напомним, новый тематический режим с огромными открытыми мирами, где соединяется магия строительства LEGO и Fortnite. Его запуск ожидается сегодня. Получить доступ можно будет в меню «Поиск».
Преображение в стиле LEGO ожидает не только остров Fortnite, но и самих игроков. Разработчики сообщили, что более 1200 экипировок получают дополнительный стиль легендарного конструктора. При этом в будущем будут появляться и новые варианты.
Совсем скоро Fortnite получит ещё два новых режима: гоночный режим Rocket Racing (8 декабря) и ритмичный музыкальный режим Fortnite Festival (9 декабря).