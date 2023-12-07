Epic Games представила очаровательный трейлер LEGO Fortnite

Epic Games опубликовала очаровательный кинематографический трейлер LEGO Fortnite. Это, напомним, новый тематический режим с огромными открытыми мирами, где соединяется магия строительства LEGO и Fortnite. Его запуск ожидается сегодня. Получить доступ можно будет в меню «Поиск».

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Преображение в стиле LEGO ожидает не только остров Fortnite, но и самих игроков. Разработчики сообщили, что более 1200 экипировок получают дополнительный стиль легендарного конструктора. При этом в будущем будут появляться и новые варианты.