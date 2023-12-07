«Флоридский Джокер» вызвал Rockstar на разговор по поводу трейлера GTA 6

Rockstar и первый официальный трейлер Grand Theft Auto VI привлекли внимание «Флоридского Джокера» — преступника по имени Лоуренс Салливан, который получил определённую известность в интернете за свой стиль, напоминающий один из образов известного врага Бэтмена.

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Трейлер GTA 6 включает несколько отсылок к реальным событиям, произошедшие во Флориде. И в одном кадре показали парня с большим количество татуировок на лице, ярким цветом волос и в тюремной одежде. Некоторые игроки сразу заметили сходство персонажа с настоящим «Флоридским Джокером», и последний поспешил дать о себе знать в соцсетях.

Соцсети

«Знаете, что у них есть персонаж с татуировками на лице? Знаете, кто их вдохновил? Я. Просто пробейте меня в интернете, Флоридский Джокер.



… GTA, нам нужно поговорить», — говорится в обращении Салливана.

Пока неясно, что именно хочет Салливан и общался ли он с Rockstar (СМИ уже обратились к нему за комментарием). Напомним, что в 2014 году актриса Линдси Лохан подала на создателей GTA в суд, якобы за использование её образа в Grand Theft Auto V. А в 2018 году Rockstar выиграла дело.