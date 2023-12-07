Издание GameSpot выбрало лучшие игры 2023 года

«Несмотря на то что Baldur's Gate 3 — законченная игра, в ней есть ощущение бесконечности. Кажется, всё, что вы делаете, говорите и кем являетесь, постоянно учитывается в игре, заставляя её разворачиваться вокруг игроков в десятках различных направлений».