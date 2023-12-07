Раскрыты сроки выхода GTA VI на ПК

Журналисты издания ArsTechnica предположили, как долго пользователям персональных компьютеров (ПК) придется ждать релиза GTA VI. Исследование доступно на сайте медиа.

© Lenta.ru

Авторы портала отметили, что студия Rockstar традиционно выпускает свои игры на консолях, а спустя некоторое время портирует их на ПК. Специалисты изучили сроки выпуска тайтлов студии и раскрыли, что сроки ожидания выхода GTA VI на ПК могут составить от пяти месяцев до двух лет.

Журналисты проанализировали даты выхода игр Rockstar на приставках и компьютеров и заметили, что между ними проходит от 196 (GTA: Vice City) до 574 дней (GTA V). Однако так было не всегда: двухмерная версия GTA вышла на Windows и MS-DOS за несколько месяцев до портирования на консоли, а GTA III появилась на компьютерах и приставках одновременно.

В последние годы Rockstar отдает предпочтение консолям. Так, геймерам пришлось ждать релиза L.A. Noire на компьютерах 175 дней, Red Dead Redemption 2 — 375 дней. Дольше всего игроки ждали портирования на ПК Manhunt 2 — 738 дней или больше двух лет, тогда как Max Payne 3 выпустили на консолях и компьютерах с интервалом в две недели.

В заключении авторы предположили, что GTA VI вряд ли будут переносить на ПК дольше, чем GTA V. Игру 2013 года выпуска геймеры ждали полтора года, что связано с портированием тайтла с PS3 и Xbox 360 на PS4 и Xbox One соответственно.