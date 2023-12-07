Геймеры пожаловались на ухудшение работы Cyberpunk 2077

5 декабря для Cyberpunk 2077 вышел патч 2.1, добавивший в игру множество элементов. Одним из главным нововведений стало появление полноценного метро, которое было представлено в первом трейлере игры.

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После выхода патча на ПК в сообществе игры в Steam появилось сразу несколько больших обсуждений производительности. Многие геймеры жалуются на то, что после релиза апдейта Cyberpunk 2077 стала работать гораздо хуже, чем раньше. Ситуация затронула в том числе обладателей мощных видеокарт вроде RTX 4090, RTX 4080 и AMD Radeon 7900 XTX.

FPS сильно просел. 37 кадров в 2К-разрешении на RTX 3080… что происходит?

У меня FPS упал сразу на 20 кадров — и это с последними драйверами NVIDIA.

Предыдущий патч = 146 кадров в бенчмарке. Патч 2.1 = 127 кадров в тесте. Ауч.

RTX 4070 TI и большое падение производительности после патча.

Раньше у меня были стабильные 60 FPS на максимальных настройках. Теперь на моей RX7900 XTX я довольствуюсь лишь 21 FPS.

При этом некоторые игроки сообщили, что в их случае ничего не изменилось. Они посоветовали другим геймерам обновить драйверы, перезагрузить ПК и перепроверить настройки графики, чтобы убедиться, что функция DLSS включена.