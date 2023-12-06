Эксперт объяснил, почему трейлер GTA 6 утек почти за сутки до премьеры
Дебютный трейлер игры Grand Theft Auto 6, который завоевал интернет, чуть не был испорчен утечкой за сутки до официальной премьеры.
Вокруг этого события разгорелись дискуссии о том, кто и как мог «слить» ролик в сеть раньше времени.
Известный инсайдер Том Хендерсон предположил, что причиной утечки мог стать YouTube. По его мнению, как только Rockstar Games загрузила видео на платформу, оно оказалось в руках посторонних.
Однако эта версия остается лишь спекуляцией, и представители индустрии подчеркивают, что ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Как правило, пресс-релизы с анонсами распространяются заранее, и в них должен быть указан URL тизера. Задержка в рассылке пресс-релизов и связанные с этим задержки могут негативно сказаться на PR-кампаниях, утверждают эксперты.
Напомним, что премьера GTA 6 запланирована на 2025 год на Xbox Series X/S и PlayStation 5.