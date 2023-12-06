Трейлер GTA 6 побил сразу три рекорда Гиннесса

Премьера дебютного трейлера GTA 6 состоялась чуть больше суток назад, однако ролик уже успел побить сразу три рекорда Гиннесса. Во-первых, он стал самым просматриваемым немузыкальным роликом на YouTube за первые 24 часа после выпуска — на данный момент видео имеет 104 млн просмотров и 9,2 млн лайков.

Во-вторых, первый трейлер GTA 6 стал самым просматриваемым игровым трейлером, поскольку смог достигнуть 90 млн просмотров за первые сутки.

В-третьих, ролик стал наиболее просматриваемым трейлером в истории игр серии GTA — дебютное видео с показом пятой части набрало только 100,5 млн просмотров за 12 лет.