Лучшие игры по мультфильмам — подборка

На заре эпохе PlayStation 1 и 2 игры по мотивам крупных франшиз были чем-то самим собой разумеющимся: если в кино или на ТВ выходило что-то интересное, то, скорее всего, в магазине можно было найти игру по мотивам. Сейчас времена, конечно, другие, но это не значит, что такие игры совсем перестали выходить. Мы собрали подборку хороших игр по мотивам известных мультфильмов — как для детей, так и для взрослых.

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South Park: The Stick of Truth

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Истерически смешная RPG по мотивам сериала «Южный Парк»: на этот раз мальчишкам, решившим поиграть в эльфов и орков, предстоит отыскать могущественную Палку Истины и спасти город. Но любой, кто хоть немного знаком с первоисточником, знает, что где-то по пути приключения неминуемо скатятся в хаос. Инопланетяне, вторжение татаро-монгольских орд, нацисты-зомби, заговор ЦРУ — The Stick of Truth, как и оригинальный мультсериал, не стесняется шутить даже на самые «запретные» темы.

Steam

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom

В 2020 году культовый платформер Battle for Bikini Bottom о приключениях Губки Боба получил ремастер Rehydrated — и теперь он доступен на всех актуальных платформах. Неунывающей желтой губке необходимо спасти Бикини-Боттом от очередного замысла Планктона, победить злых роботов и, конечно же, повеселиться с друзьями. Отдельно упомянем, что игра понравится не только юным геймерам, но и тем, кто в принципе любит трехмерные платформеры. Battle for Bikini Bottom неспроста считается классикой жанра.

Steam

DuckTales: Remastered

Ремастер оригинальной игры по мотивам «Утиных историй», которая вышла в 1989 году на NES. DuckTales: Remastered — простой, но весьма обаятельный платформер, который великолепно выглядит в обновленной рисовке. Приключения Скруджа Макдака и его семейки, отправившейся на поиски пяти экзотических сокровищ, не займут много времени на прохождение, но развлекут как взрослых, так и детей.

Steam

The Simpsons: Hit & Run

Hit & Run 2003 года до сих пор считается лучшей игрой по мотивам «Симпсонов» — даже странно, что она до сих пор не получила официальный ремейк или ремастер. Открытый мир, тонны отсылок к мультфильму, знакомые персонажи и актеры, шикарно стилизованная графика — в The Simpsons: Hit & Run не на что пожаловаться. Но, к сожалению, игру негде приобрести в цифровом виде.

Radical Entertainment

Disney Dreamlight Valley

Поклонникам старых и новых мультфильмов Disney стоит обратить внимание на Dreamlight Valley: симулятор жизни, где игрок может дружить с персонажами самых разных произведений студии. «Холодное сердце», «Король и Лев», «ВАЛЛ-И», «Аладдин», «Красавица и чудовище» — протагонисты каждого из этих мультфильмов могут стать друзьями и даже соседями. Не говоря уже о том, что, помимо всего прочего, игрок может обустраивать свое уютное жилище, заниматься хозяйством и изучать мир сказок.

Steam

Samurai Jack: Battle Though Time

Динамичный, зрелищный экшен во вселенной «Самурая Джека» — в принципе, это все, что поклонникам мультика нужно знать об игре. Battle Through Time охватывает события как финального сезона мультсериала, так и более ранних сезонов, так что Джек сразится против монстров, роботов и прихвостней демона Аку в разных временных периодах. Самое то, если вы соскучились по простым, но достаточно качественным адаптациям.

Steam

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Первая All-Star Brawl была не совсем удачной попыткой сделать «Super Smash Bros. про звезд Nickelodeon», но продолжение, если верить критикам, получилось гораздо более впечатляющим. На красочных аренах могут сразиться самые разные персонажи: от Аанга из «Аватара» до Найджела Торнберри, Рена и Стимпи, Джимми Нейтрона и Крутых Бобров.