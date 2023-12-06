Авторы игры «Сказки старой Руси» показали карточные бои в свежем ролике
Авторы игры «Сказки Старой Руси», тизер которой появился в марте, показали очередной ролик. В этот раз его посвятили боевой части, которая представляет собой карточную игру. Пользователи должны будут правильно воспользоваться своей колодой, чтобы одолеть виртуальных противников.
Конечно, все карты нарисованы в узнаваемой стилистике, а действия сопровождаются красочными анимациями. Как рассказал продюсер проекта Денис Мальцев, теперь фокус разработки постепенно смещается к игровому процессу.
«Первый этап работы над проектом был тесно связан с визуальной составляющей. В предыдущих видео мы продемонстрировали персонажей и окружение. Постепенно фокус смещается в сторону разработки игрового процесса. Пришло время поделиться первыми наработками в этой области. Мы продолжаем активно работать практически над всеми составляющими игрового процесса, поэтому не исключено, что до выхода игры некоторые элементы могут измениться. Однако с основой игрового процесса мы уже определились и готовы представить его публике», — рассказал Мальцев.
О том, что первая игра по вселенной может стать сюжетным рогаликом с карточной механикой боя, было известно из вакансий. Ранее разработчики показывали ролики, где акцент был поставлен на демонстрацию персонажей и окружения.