Авторы игры «Сказки старой Руси» показали карточные бои в свежем ролике

«Первый этап работы над проектом был тесно связан с визуальной составляющей. В предыдущих видео мы продемонстрировали персонажей и окружение. Постепенно фокус смещается в сторону разработки игрового процесса. Пришло время поделиться первыми наработками в этой области. Мы продолжаем активно работать практически над всеми составляющими игрового процесса, поэтому не исключено, что до выхода игры некоторые элементы могут измениться. Однако с основой игрового процесса мы уже определились и готовы представить его публике», — рассказал Мальцев.