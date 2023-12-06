Авторы Baldur's Gate 3 раскрыли статистику игры

Разработчики из бельгийской студии Larian опубликовали инфографику со статистикой игроков в Baldur's Gate 3. В ней авторы подвели итоги четырёх месяцев после релиза уже культовой RPG с точки зрения событий и совершений в игре.

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Так, 94% геймеров создали собственного персонажа и лишь 6% выбрали один из доступных вариантов. В общей сложности пользователи провели в редакторе персонажа 8196 лет. Как уже было сказано ранее, сюжетную линию завершили более 1,3 млн игроков.

Larian

Самым популярным протагонистом с предысторией стал Гейл, на втором месте с небольшим отрывом расположился Астарион, а замкнула тройку Карлах. Самым популярным классом стал паладин, подклассом — берсерк, расой — эльфы.

Larian

Всего геймеры провели в Baldur's Gate 3 более 452 млн часов или 51662 года. 30,4% от всех игроков решили приняли сторону иллитидов к началу второго акта прохождения.

Larian