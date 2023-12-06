Paradox вновь поднимет цены на свои игры в России

Paradox Interactive объявила о грядущей корректировке региональных цен на свои игры и дополнения к ним в Steam. Изменения вступят в силу с 16 января 2024 года.

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В России, к примеру, многие проекты станут дороже в среднем на 70%. При этом цену на Victoria 3 ждёт повышение только на 10%, а цены на Cities Skylines 2 и The Lamplighters League — на 20%. Эти игры уже продаются по более актуальным ценам.

Схожая с Россией участь (подорожание в среднем на 40–70%) ожидает игроков из Украины, Малайзии, Тайланда и Южной Африки. Более умеренное подорожание ожидается в Казахстане, Вьетнаме, Бразилии, Индии и ряде других регионов. В регионах с ценами в долларах и евро изменений не будет.