Valve признала, что волна VAC-банов в CS2 была вызвана ошибкой

Компания Valve прокомментировала жалобы игроков в Counter-Strike 2 на несправедливые блокировки аккаунтов, полученные днём 5 декабря. Выяснилось, что система VAC после патча работала неправильно.

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Сейчас разработчики трудятся над исправлением ситуации:

«Вчерашнее обновление по ошибке вызвало волну блокировок в игре. Мы исправили эту проблему и сейчас работаем над тем, чтобы снять баны».

Днём вторника пользователи стали массово жаловаться на VAC-блокировки. По некоторым подсчётам, пострадали более 200 человек, после этого их количество продолжило расти.