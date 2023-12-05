Игру Stellaris Nexus отложили из-за выхода трейлера GTA 6

Переносы релиза игр - не редкость, однако причина, по которой разработчики Stellaris Nexus решили перенести свое детище, выделяется среди остальных. Виноваты трейлер GTA 6 и The Game Awards.

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Небольшая 4X-стратегия, обещающая упрощенный опыт без ущерба для глубины, была (вроде как) отложена с 5 декабря (день, когда вышел трейлер GTA 6) на 12 декабря. Но вот в чем загвоздка - 5 декабря начался открытый бета-тест Stellaris Nexus.

Whatboy Games, создатель космического зрелища, гарантирует, что все ошибки и глюки, найденные в период с 5 по 12 декабря, будут исправлены в основной игре. Никакой прогресс не будет стерт между бета-версией и официальным релизом.