Илон Маск рассказал, почему не смог играть в GTA 5

Самый богатый человек в мире Илон Маск уже давно известен как любитель видеоигр. Миллиардер любит играть в Halo, Elden Ring и Cyberpunk 2077, однако культовая серия GTA ему не пришлась по вкусу.

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Как признался Маск, ему просто не нравится совершать преступления в играх. Он привёл в пример вступление пятой части, где троим героям нужно оторваться от полицейской погони, и они начинают стрелять в представителей органов правопорядка. Будет ли бизнесмен играть в GTA 6, неизвестно.

Пробовал играть в GTA, но мне не понравилось совершать преступления. В самом начале GTA 5 нужно стрелять в полицейских, я просто не смог этого сделать.