В Street Fighter 6 появятся персонажи аниме «Семья шпиона»

Разработчики популярного файтинга Street Fighter 6 анонсировали коллаборацию с аниме «Семья шпиона», приуроченную к релизу полнометражного фильма по франшизе.

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Премьера ленты «Семья шпиона: Код белый» в японских кинотеатрах намечена на конец декабря, а уже с 9 января в Street Fighter 6 появятся персонажи аниме, в том числе жена главного героя Йор Форджер.

Видео доступно на YouTube-канале Street Fighter. Права на видео принадлежат Capcom.

Полный список новых играбельных персонажей ещё неизвестен — как и то, будут ли они доступны игрокам бесплатно.