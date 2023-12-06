LEGO, машинки и The Weeknd: что нового в Fortnite

Свежее обновление Fortnite привнесло в игру тонну нового контента: от приятных мелочей до целых режимов. Портал Gamespot рассказал о главных новшествах игры.

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Украшения для транспорта

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С выходом обновления в Fortnite появился новый тип косметических предметов — украшения для автомобиля. Игроки могут кастомизировать спорткар в шкафчике, точно так же, как скины или планеры. Пока что украшения доступны только для спорткара, однако в боевой пропуск входит первый альтернативный корпус для машины — Scorpion. Для того, чтобы получить его, нужно связать аккаунты Rocket League и Fortnite.

Epic Games

LEGO Fortnite

Пожалуй, одно из самых громких нововведений — это новый режим игры, посвященный крафтингу и выживанию. LEGO Fortnite запустится отдельно от королевской битвы и Fortnite Creative. Сами разработчики позиционируют этот режим как первый шаг на длинном пути к созданию безопасной метавселенной для юных геймеров — и тех, кто просто любит конструкторы LEGO.

В LEGO Fortnite присутствуют миниатюрные фигурки более чем 1 200 персонажей из оригинальной игры, и все косметические скины также получили LEGO-версии. Релиз LEGO Fortnite состоится 7 декабря.

Epic Games

Rocket Racing

Rocket Racing, как можно догадаться по названию, совмещает гонки на картинге, Fortnite и Rocket League. В этом режиме также появятся кастомизируемые автомобили, и в нем можно будет зарабатывать опыт для прокачки сезонного боевого пропуска. Релиз Rocket Racing состоится 8 декабря.

Fortnite Festival

Наконец, последняя мини-игра этого сезона — Fortnite Festival от разработчиков Rock Band. По сути, она будет социальной кооперативной игрой, где пользователи смогут создавать собственную музыку в знакомом антураже. Релиз Fortnite Festival состоится 9 декабря — специально к этой дате также приурочен специальный ивент с музыкантом The Weeknd.

Изменения в механиках

Помимо новых режимов игра получит и некоторые полезные изменения в механиках. Прежде всего, улучшенные анимации на базе процедурной физики: благодаря им переходы между ходьбой, бегом, поворотами и стрельбой должны выглядеть более естественно.

Аптечки и защитные зелья можно будет использовать на ходу, но медленнее, чем если бы игрок активировал их, стоя на месте. Стоит отметить, что их анимации нельзя отменить: если вы начали лечиться, то персонаж будет беззащитен, пока анимация не закончится.