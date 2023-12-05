В трейлере GTA 6 нашли серию отсылок к реальным происшествиям

Фанаты продолжают покадрово разбирать полутораминутный анонсирующий ролик GTA 6 и уже нашли несколько отсылок — странные персонажи из трейлера оказались списаны из реальной жизни.

К примеру, преступник с фиолетовыми волосами очень похож на «Джокера из Флориды», арестованного в 2017 году за угрозы прохожим на улице. Женщина с двумя молотками тоже реально существовала, а ранее в Сети вирусились ролики с тверком на крыше машины и голым мужчиной, поливающим участок.