Трейлер GTA 6 поставил рекорд на YouTube и обошел по просмотрам видео MrBeast
Первый трейлер GTA 6 сумел поставить рекорд на YouTube по просмотрам. За первые 14 часов ролик посмотрели 63 миллионов раз, что стало абсолютным рекордом для немузыкального видео.
Это подтвердили и в «Книге рекордов Гиннеса»:
Соцсети
Ранее рекорд принадлежал ютуберу MrBeast, который сумел собрать на одном из своих роликов около 60 миллионов просмотров. Правда, на это у не ушло 24 часа.
Абсолютный рекорд по просмотрам на YouTube пока что принадлежит поп-группе BTS (трек Dynamite), клип которой набрал 101 миллион просмотров за первые 24 часа. Многие верят, что у GTA 6 еще есть шансы обогнать корейцев.