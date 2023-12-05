Трейлер GTA 6 поставил рекорд на YouTube и обошел по просмотрам видео MrBeast

Первый трейлер GTA 6 сумел поставить рекорд на YouTube по просмотрам. За первые 14 часов ролик посмотрели 63 миллионов раз, что стало абсолютным рекордом для немузыкального видео.

Это подтвердили и в «Книге рекордов Гиннеса»:

Соцсети

Ранее рекорд принадлежал ютуберу MrBeast, который сумел собрать на одном из своих роликов около 60 миллионов просмотров. Правда, на это у не ушло 24 часа.