Что мы знаем о Homeworld 3: сюжет, подробности, дата релиза

В 2024 году состоится релиз Homeworld 3: продолжения одной из самых известных RTS-серий в истории. Портал PC Gamer собрал все, что известно о проекте на данный момент.

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Дата релиза Homeworld 3

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После череды переносов релиз Homeworld 3 состоится 8 марта 2024 года. Изначально игра должна была выйти в последнем квартале 2022-го, но в июне того года Gearbox и Blackbird Interactive объявили о первом переносе релиза, отодвинув выход проекта на первую половину 2023. Разработчики объяснили свое решение попыткой избежать кранчей. Перенос на 2024 год состоялся в мае, т.к. авторам потребовалось дополнительное время на полировку.

Homeworld 3 получит кооперативный roguelite-режим

В Homeworld 3 появится новый режим игры под названием War Games: он доступен как в одиночной игре, так и в кооперативе на трех игроков. Командирам предстоит пройти цепочку коротких миссий с простыми целями, которая завершается битвой против большого крейса в роли босса. Каждый игрок начинает War Games с заранее заданным флотом, но его постепенно можно укреплять новыми кораблями и заработанными бонусами. Режим нацелен на более короткие игровые сессии: проваленные и выигранные забеги приносят игрокам опыт, который открывает новые корабли для следующих попыток.

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Что еще нового будет в игре

По геймплейным трейлерам можно разглядеть кое-какие изменения в привычной формуле серии. Например, некоторые локации выглядят так, будто сражения происходят на низкой орбите планеты, а на поле боя полно различных объектов. В старых Homeworld астероиды редко бывали такими большими и битвы никогда не разворачивались так близко к планетам.

Помимо этого, многие баталии гремят среди огромных космических мегалитов — артефактов таинственной цивилизации, которые раньше формировали рудиментарные элементы местности. В Homeworld 3 они выглядят гораздо более интерактивными — те же истребители ныряют в разломы мегалитов для прикрытия. Официальный сайт игры утверждает, что эти сооружения «привнесут трехмерный ландшафт в классическую формулу Homeworld». На полях боя также будут и опасные объекты, вроде астероидных полей и штормов, которые могут повредить корабли.

Если говорить о старых механиках, то в Homeworld 3 вернутся штурмовики, фрегаты и крейсеры, но пока сложно сказать, присоединятся ли к ним корветы и эсминцы. Еще в трейлерах засветились более крупные корабли: описание игры упоминает «огромные боевые крейсеры». Наконец, на видео также можно заметить классический ракетный корабль тайдан и ионный фрегат. Но их модели так сильно отличаются от оригиналов двадцатилетней давности, что провести прямые параллели невозможно.

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О чем будет сюжет Homeworld 3