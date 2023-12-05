Sony начала без видимых причин навсегда блокировать учетные записи PSN
Аккаунты Sony PlayStation Network (PSN) стали блокировать без объяснения причин. Как сообщает The Verge, сообщения о перманентных банах начали появляться на форуме Reddit, в социальных сетях и на профильных сайтах геймеров.
При попытке войти в забаненный аккаунт пользователи получают уведомления, что их учетная запись навсегда заблокирована «в связи с нарушениями Условий обслуживания и Пользовательского соглашения PlayStation Network». При этом в сообщении не указывается, какой именно пункт был нарушен.
Число затронутых пользователей PSN неизвестно. Sony пока официально не прокомментировала ситуацию — информации нет как на официальном сайте, так и на страницах поддержки в соцсетях. Кроме того, компания не отвечает на запросы журналистов.
Владельцы аккаунтов болезненно восприняли ситуацию, поскольку с блокировкой они теряют доступ к приобретенным цифровым копиям игр, нередко довольно дорогим. Кроме того, теряется и прогресс в достижениях.