Во что поиграть на праздниках: бесплатные игры

Star Wars: The Old Republic

Star Wars: The Old Republic — весьма недооцененная MMORPG. Если точнее, многие акцентируют внимание на том, что это ММО, забывая о том, что игру разрабатывала BioWare. Истории персонажей по обе стороны конфликта получились интересными: имперцы и ситхи не выглядят мультяшно жестокими злодеями, а повстанцы и джедаи далеко не всегда правы. Иными словами, если вы любите «Звездные войны», то The Old Republic однозначно заслуживает шанса.