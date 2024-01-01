Во что поиграть на праздниках: бесплатные игры

Новогодние праздники — отличное время, чтобы наверстать пропущенные игры или открыть для себя что-нибудь новенькое. Если вы не знаете, за чем хотите провести долгие выходные, мы собрали список отличных бесплатных игр на праздники.

Genshin Impact

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Если вы совсем ничего не планируете на праздники и ищете что-нибудь такое, во что можно погрузиться с головой, то Genshin Impact — беспроигрышный вариант. Летом игра получила очередное крупное обновление, которое добавило новый регион и акт сюжета. Не факт, что вы сможете наверстать все за новогодние выходные, но оно того стоит: путешествие по Тейвату в Genshin Impact полно запоминающихся моментов.

EGS

Warframe

Да, мы на полном серьезе рекомендуем бесплатную игру 10-летней давности, и нет, это не шутка. Warframe прошла долгий путь от необычной, но ничем не примечательной игры до одного из главных free-to-play проектов современности. Разработчиков можно поругать за сомнительную монетизацию, но если вы ищете стильный, кинематографичный sci-fi экшен, то Warframe вне конкуренции.

Steam

Final Fantasy XIV

Тот факт, что Final Fantasy XIV имеет бесплатную демоверсию, давно стал мемом среди поклонников игры. Но, если без шуток, ей действительно стоит дать шанс. Издание Starter Edition не требует платной подписки, но при этом открывает доступ к двум сюжетным дополнениям из четырех вышедших. Final Fantasy XIV не разочарует даже заядлых фанатов JRPG — или тех, кто давно интересовался жанром, но не находил возможности приобщиться.

Steam

Honkai: Star Rail

Пугает перспектива застрять в Genshin Impact на все праздники? Есть другие планы? Не беда — Star Rail отлично подходит для небольших сессий по вечерам. По факту, в нее можно играть буквально между делом: просто поставьте пошаговые бои на автопилот, чтобы фармить ресурсы где-то на фоне. Да и сам сюжет займет не так много времени, плюс он неожиданно хорошо написан. К экипажу Астрального экспресса быстро прикипаешь душой.

EGS

Star Wars: The Old Republic

Star Wars: The Old Republic — весьма недооцененная MMORPG. Если точнее, многие акцентируют внимание на том, что это ММО, забывая о том, что игру разрабатывала BioWare. Истории персонажей по обе стороны конфликта получились интересными: имперцы и ситхи не выглядят мультяшно жестокими злодеями, а повстанцы и джедаи далеко не всегда правы. Иными словами, если вы любите «Звездные войны», то The Old Republic однозначно заслуживает шанса.

Steam

Apex Legends

Иногда хочется просто собрать друзей в голосовом чате, отключить мозг и стрелять, положившись на рефлексы — Apex Legends идеально подходит для такого досуга. Пожалуй, это первая игра, которая смогла показать, что королевские битвы не обязательно должны быть медленными и тягомотными. Некогда бесконечно отсиживаться по укрытиям — в Apex Legends гораздо важнее правильно двигаться и метко стрелять.

Steam

Deltarune

Помните Undertale? Если вы вдруг не следите за новостями, разработчик одного из главных инди-хитов последних лет никуда не пропал. Напротив, он активно работает над Deltarune — «параллельной историей» Undertale, где знакомые персонажи предстают в новых ролях. Пока проект далек от релиза, но в Steam можно бесплатно попробовать две главы сюжета из пяти запланированных: даже маленький фрагмент полноценной игры более чем достоин внимания.