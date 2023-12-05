В Steam почти даром можно забрать игры серии Metro

В Steam проходит небольшая распродажа, связанная с серией Metro — игры и дополнительный контент франшизы отдают с огромными скидками.

© Скриншот

К примеру, Metro: Exodus можно приобрести со скидкой в 80%, а у Metro 2033 Redux и Metro: Last Light Redux она и вовсе достигает 90%.

Кроме того, скидки получили и бандлы, куда входят игры и дополнительные материалы. Так, Metro Exodus Gold Edition доступна со скидкой в 80%, а набор с тремя играми серии — со скидкой в 89%.

Сама распродажа будет актуальна до 18 декабря, поэтому у пользователей есть ещё много времени, чтобы приобрести интересующие их части серии. В мае, правда, Last Light и так раздавали бесплатно.

Ранее инсайдер Том Хендерсон рассказывал, что создатели серии из 4A Games уже вовсю работают над продолжением Exodus, а релиз игры якобы ожидается в 2024 году для PC и новых консолей.