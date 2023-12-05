Авторы RoboCop: Rogue City и Terminator: Resistance работают над новой игрой

Новой игрой авторов RoboCop Rogue City и Terminator Resistance станет экшен-RPG
Польская студия Teyon Games, наиболее известная по Terminator: Resistance и RoboCop: Rogue City, расширяет команду для своего следующего проекта.
В настоящее время на сайте Teyon открыто 13 вакансий для разработки неанонсированной игры — ролевого экшена на движке Unreal Engine 5. В описаниях упоминаются вид от первого лица, «негуманоидные» персонажи, транспортные средства, квестовые цепочки и нелинейные истории. Других подробностей игры пока нет.
Новинка этого года RoboCop: Rogue City доступна на PC, Xbox Series и PS5 и официально продаётся в России (с поддержкой русского языка). Напомним, что игра стала самым успешным релизом для издательства Nacon иполучила тёплые оценки игроков в Steam. Критики похвалили RoboCop: Rogue City за любовь к оригинальной серии, но поругали за геймплей и сюжет.