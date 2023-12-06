Эксперт высказался о трейлере GTA 6 и дате выхода игры на ПК

«Всё уже более-менее было известно из ранних «сливов», в том числе и то, что главные герои серии — современные Бонни и Клайд. В плане графической составляющей тоже каких-то супернововведений нет. Более показательным будет геймплейный трейлер, который нам продемонстрируют в следующем году».

Ещё Черноусов отметил, что до ПК тайтл, скорее всего, доберётся через год или два после выхода на консолях. Релиз на PS5 и Xbox Series ожидается в 2025 году, а значит, ПК-версию стоит ждать в 2026 или 2027 годах.