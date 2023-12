Создатели The Day Before из якутской студии Fntastic обратились к игрокам

Якутская студия Fntastic, чья дебютная игра The Day Before выйдет 7 декабря в ранний доступ на PC (в Steam), выпустили официальное обращение к геймерам. В нём разработчики отметили, что делали проект как для тех, кто с нетерпением его ждёт, так и для тех, кто был на стороне скептиков и хейтеров.

Fntastic принимает любую критику и не держит зла, при этом студия со своей стороны просит прощения за слабую рекламную кампанию The Day Before. Разработчики также попросили не обвинять их в мошенничестве и краже ассетов — всё это неправда. Сотрудники Fntastic трудились над игрой своей мечты целых пять лет, и это был непростой путь.

Авторы The Day Before поблагодарили свою аудиторию и волонтёров за поддержку The Day Before — последние оказывали её не только словами, но и делом. Благодарность выразили и партнёру Fntastic.