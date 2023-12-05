Сотрудник Rockstar прокомментировал слив трейлера GTA 6

Скажу прямо — Rockstar сама выстрелила себе в ногу предзагрузкой трейлера на серверы YouTube. Я уверен, что они узнают, кто слил ролик, но это урок всем, кто собирается делать анонсы на TGA. Оговорюсь, что не знаю, действительно ли ролик утёк с YouTube. Но, как только вы загружаете его на платформу, в ограниченном виде или нет, доступ к контенту получают тысячи сотрудников.