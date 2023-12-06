Sony огласила цель на конец финансового года

Sony Interactive Entertainment намерена продать 25 миллионов единиц PlayStation 5 к марту 2024 года. Об этом рассказал старший вице-президент подразделения Хидеаки Нишино, отвечающий за развитие игровых платформ, в интервью Nikkei Asian Review.

В первой половине текущего финансового года японскому производителю удалось реализовать только 8,2 миллиона единиц PS5. Поскольку Sony удалось преодолеть нехватку полупроводников, из-за которой наблюдался дефицит PlayStation 5, то грядущий праздничный сезон станет «первым сезоном распродаж» с момента релиза игровой консоли. Как утверждает Хидеаки Нишино, в планах компании продавать PS5 куда быстрее, чем PS4.