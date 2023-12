Вышел геймплейный трейлер режима No Return в ремастере The Last of Us 2

Sony выпустила ролик игрового процесса режима No Return для ремастера The Last of Us 2. В видео показали, как Томми, Элли, Эбби, Дина и другие герои из игры сражаются с различными врагами.

Ещё в видео показали разные виды оружия и локации.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

В No Return геймеры должны будут как можно дольше прожить в схватках с врагами на различных локациях из основной игры. В конце каждой секции фанатов ждёт битва с боссом.

Ещё ремастер The Last of Us 2 предложит улучшенную графику, поддержку функций геймпада DualSense, ускоренные загрузки и прочее.