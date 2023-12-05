Геймеры остались в восторге от трейлера GTA 6

«Мы ждали этот момент 10 лет! И он настал!»



«Эмоции. Одни эмоции. Мы ждали этого 10 лет. И наконец это здесь. Это потрясающе».



«Парни… я не могу поверить, что это наконец случилось. Я посмотрел трейлер уже два раза и всё ещё не могу насытиться им. Это безумие…»



«Одна вещь, которая сразу бросается в глаза, — это то, насколько многолюдны улицы. Они действительно показывают некстген».



«Эта игра заставила меня доживать до 2025 года».