GTA 6 не выйдет на ПК в 2025 году

Take-Two выпустила пресс-релизе с первыми деталями GTA 6. Самое главное — игра не выйдет на ПК в 2025 году, сейчас боевик официально заявлен только для PS5 и Xbox Series. Традиционно Rockstar продолжает избегать выпуска на ПК одновременно с консолями.