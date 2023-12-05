Rockstar Games анонсировала выход видеоигры GTA 6 в 2025 году

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Американская компания Rockstar Games, специализирующаяся на создании видеоигр, опубликовала на видеохостинге YouTube первый трейлер шестого поколения игровой серии Grand Theft Auto (GTA), в котором указала, что GTA 6 будет выпущена в 2025 году.

В видео также показаны город действия игры, похожий на американский Майами (штат Флорида), и два главных героя.